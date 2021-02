Kostenpflichtiger Inhalt: Antrag der FDP Grevenbroich : Roboter sollen kranken Schülern helfen

So könnte der Unterricht mit einem Avatar aussehen. Foto: Estera k. Johnsrud/Noisolation Foto: Estera K. Johnsrud / Noisolation

Grevenbroich Die Grevenbroicher FDP will Mädchen und Jungen auch dann die Teilnahme am Unterricht ermöglichen, wenn sie nicht zur Schule kommen können. Dabei sollen sprechende Roboter helfen. In Dormagen hat sich das bereits bewährt.