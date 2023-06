Autohaus in Grevenbroich im Visier der Staatsanwaltschaft Zollfahnder pfänden etliche Luxusautos

Grevenbroich · Ein Autohaus in Grevenbroich ist ins Visier der Europäischen Staatsanwaltschaft geraten. Sie ermittelt in Zusammenhang mit einem millionenschweren Steuerbetrug. Am Mittwoch wurden Räume durchsucht und Dutzende Autos abgeschleppt.

14.06.2023, 16:10 Uhr

Großeinsatz in Grevenbroich – viele Luxusautos beschlagnahmt 10 Bilder Foto: Kandzorra, Christian

Von Christian Kandzorra

Zollfahnder aus Essen haben am Mittwoch fast den gesamten Fahrzeugbestand eines Grevenbroicher Autohauses beschlagnahmt und Räumlichkeiten durchsucht. Fast alle Fahrzeuge, die auf dem Hof und im Verkaufsraum zum Kauf angeboten worden waren, wurden von einem Abschleppdienst abgeholt. Die Ermittlungen stehen in Zusammenhang mit einem der größten Fälle, die die Europäische Staatsanwaltschaft jemals in Deutschland bearbeitet hat. Es geht um einen millionenschweren Mehrwertsteuer-Betrug, der nun aufgedeckt werden konnte. Hier geht es zur Bilderstrecke: Großeinsatz in Grevenbroich – viele Luxusautos beschlagnahmt