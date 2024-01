Zwischen Grevenbroich und Holz A 46 wird acht Monate lang „im laufenden Betrieb“ erneuert

Hubbel, Dellen, brüchiger Asphalt, rostige Schutzplanken und eine kaputte Entwässerung: Die A 46 hat’s hinter sich. Zwischen der Anschlussstelle Grevenbroich und dem Autobahnkreuz Holz ist die Fernstraße aus den 70er Jahren so marode, dass sie grundhaft erneuert werden muss. Das wird allerdings nicht „mal eben so“ erledigt werden können: Angesetzt ist eine Bauphase von acht Monaten, in der die Autobahn sowohl in Fahrtrichtung Heinsberg als auch in Fahrtrichtung Neuss/Düsseldorf von Grund auf neu gebaut werden soll.