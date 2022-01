ADAC prüft in Grevenbroich : Geräusche, die auf einen Defekt am Auto hindeuten

Geräusche, die auf einen Defekt am Auto hindeuten

ADAC prüft in Grevenbroich

Grevenbroich Wenn die Fachleute des ADAC mit ihrer mobilen Prüfstation Halt in Grevenbroich machen, werden sie von Kunden immer wieder auf Geräusche angesprochen, die sie an ihren Fahrzeugen wahrnehmen. Welcher Ton deutet auf welchen Defekt hin?

Autofahrer sollten nicht nur ein wachsames Auge haben, sondern auch ein gutes Gehör. Das gilt für den Straßenverkehr ebenso wie für das Fahrzeug an sich: Die Prüfer des ADAC raten dazu, bei jedem ungewohnten Geräusch am Auto hellhörig zu werden. Denn in vielen Fällen deuten Geräusche auf einen technischen Defekt hin, der behoben werden sollte – für den Fahrkomfort und für die Sicherheit. Wir nennen einige Geräusche, die beim Auto auftreten können und erklären, wodurch sie ausgelöst werden.