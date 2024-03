Auch in Grevenbroich Versorger NEW baut neue E-Ladesäulen

So ist bei Edeka in Neukirchen (Am Bahndamm) bereits kürzlich eine „Stromtankstelle“ in Betrieb genommen worden, wie NEW jetzt mitteilte. Es handelt sich dort um Schnell-Ladesäulen. Noch im Laufe des ersten Halbjahrs soll ein weiterer Standort folgen, dann in Kapellen: Vorgesehen ist eine „E-Tanke“ dort für die Straße Am Rübenacker nahe des Rewe-Marktes.