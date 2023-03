Ausstellung in Wevelinghoven Die Geschichte zweier Poesiealben

1933 kamen die Nationalsozialisten an die Macht. Sie jagten Menschen jüdischen Glaubens, pferchten sie in Zugwaggons und deportierten sie in Konzentrationslager, in denen viele Millionen von ihnen ums Leben kamen. Bei Klara und Sophie, die der jüdischen Gemeinde in Grevenbroich angehörten, war es so: Klara wurde am 14. September 1943 von Wijhe aus nach Auschwitz deportiert. Sie war eine von wenigen Überlebenden des Lagers, verstarb jedoch kurz nach der Befreiung durch die Alliierten am 3. März 1945. Sophie entging dem Holocaust, weil sie sich zusammen mit ihrem Vater erfolgreich in den Niederlanden verstecken konnte. Das Poesiealbum ihrer Tante Klara und ihr eigenes trug sie die Jahre im Versteck über stets bei sich. Dadurch überstanden die Alben unbeschadet den Krieg.