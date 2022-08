Ausstellung in Grevenbroich : Worte stehen in der Galerie Dielämmer im Mittelpunkt

Grevenbroich „Ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren“ heißt die aktuelle Ausstellung in der Galerie Judith Dielämmer. Dazu hatten vier kreative Köpfe den Begriff Wortinstallation geprägt, denn Worte stehen im Mittelpunkt dieser Ausstellung.

„Verlorene Worte, gefundene Worte, kombiniert mit, vor allem aber ohne Bilder – Worte, die, wenn wir Glück haben, zu Ihnen sprechen“, sagte Janne Gronen zu Beginn der Ausstellung. Ihr Credo: „Worte können stärker sein als jedes Bild.“ Sie beherrscht die Wortkunst schon seit vielen Jahren. In neueren Texten steht das Thema Liebe im Mittelpunkt, möglicherweise als Reflex auf die an Begegnungen arme heiße Phase der Corona-Pandemie. Janne Gronen ist mit Botschaften in Postkartengröße vertreten, aber auch mit großen weißen Stofftüchern, versehen mit Sprache in Schwarz.

Klaus Sievers aus Düsseldorf hat offenbar auch die Pinsel ruhen lassen. Auch er hat die Schrift als künstlerische Ausdrucksform schon seit vielen Jahren für sich entdeckt. Es sind kurze, lyrische Texte. „Sie können Bewegung auslösen wie ein Bild“, so der 60-Jährige. Er experimentiert gerne, verlangt der Druckerei viel ab, aber das Ergebnis ist mehr als eine gedruckte Botschaft: Seine Arbeiten, die für ihn Bilder sind, fallen auf durch die ungewöhnlichen Farben, die zum Teil fast transparent zu sein scheinen und die feinen Buchstaben in Weiß. Helga Weidenmüller“s Collagen bestehen aus vorgefundenen Texten, die sie illustriert hat. „Es ist keine Suche nach der heilen Welt, aber schon eine Suche nach Glück“, sagt die Neusserin. Wird schon irgendwie. Sie hat sich auch mit den hässlichen Wörtern auseinandergesetzt wie Boah, echt und mega. Und zum Begriff „Schlagworte“ schuf sie eine kleine Installation mit mehreren Fliegenklatschen in unterschiedlichen Farben. Dagmar Reichel aus Viersen hat Utopien formuliert und in weiße Tüten gepackt. Auf einer Tüte steht zum Beispiel „Atommüll löst sich in Luft auf“. Weiße Kopfkissen beschriftete sie mit Nacht-Fragen, die einem den Schlaf rauben. „Wer öffnet das Tor zur Welt?“ und „Wie hell ist ein Lichtblick?“ sind nur zwei von vielen Fragen. Die Wortinstallationsausstellung ist noch bis zum 21. August geöffnet und zu folgenden Zeiten: Freitags und samstags von 12 bis 16 Uhr , sonntags von 14 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung unter 01776762541.