Ausstellung in Grevenbroich : Spannungsbogen von Architektur zur Natur

Grevenbroich Die Grevenbroicher Künstlerin Ruth Kruschat hat eine besondere Ausstellung auf der Stadtparkinsel eröffnet. Sie zeigt stimmungsvolle Öl-Impressionen.

Die 70-Jährige kam erst vor 20 Jahren zur Malerei. Im Bekanntenkreis war sie dazu ermuntert worden. Sie malt zwar auch Menschen, die spielen aber in dieser Ausstellung keine Rolle. Kruschat zeigt jetzt einige wenige Grevenbroich-Motive. Es sind sehr stimmungsvolle Impressionen in Öl. Meistens hält die Künstlerin das Motiv zunächst auf Fotos fest, um es dann malerisch umzusetzen.

In letzter Zeit löste sie sich zunehmend von Details oder verfremdete ihre Bilder, indem sie Kleines groß herausbringt, sodass dem Betrachter nicht unbedingt klar wird, was er da sieht. Die 70-Jährige hat mit Perspektiven und mit der Darstellung von Licht und Schatten keinerlei Probleme. Was auf den ersten Blick auffällt: die Hochwassersituation bei Stürzelberg. Das Bild strahlt Ruhe aus, so als wäre der hohe Wasserstand nichts Besonderes. Pisa, Sardinien, Norwegen – Urlaube geben Ruth Kruschat Inspiration für ihre Arbeit.