Kostenpflichtiger Inhalt: Kultur in Grevenbroich : Mit dem Rad auf Zeitreise in die „Goldenen 20er“

Thomas Wolff, Norbert Schmitz und Jürgen Larisch (v.l.) mit einem „Presto“-Fahrrad aus dem Jahr 1929. Foto: Wiljo Piel/wilp

Grevenbroich Wie sich Grevenbroich in den 1920er-Jahren in eine moderne Kreisstadt entwickelte, zeigt eine Ausstellung in der Villa Erckens. Sie erinnert auch an einen bis heute unaufgeklärten Mordfall.