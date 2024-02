Politik in Grevenbroich Ausschuss will Erklär-Tafel für die „Sprechenden Blumen“

Die „Sprechenden Blumen“ stehen in einem Abstand von fünf, sechs Metern zueinander und funktionieren ähnlich wie Walkie Talkies. Kinder können sich durch die beiden Edelstahlobjekte – sogar flüsternd – unterhalten, so wie es früher mit „Dosen-Telefonen“ gemacht wurde. „Die Übertragung ist sehr gut“, sagt Wirtschaftsförderer Thomas Schröder. Rund 9000 Euro hat die GfWS in diesen Spaß investiert.