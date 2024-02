Ausschuss in Rommerskirchen Grünes Licht für Fahrradstellplätze am Bahnhof

Fahrradstellplätze am Bahnhof? Seit März 2023 gibt es doch eine Fahrradstation der Caritas am Bahnhof. Auch über die Gemeinde können abschließbare Fahrradboxen angemietet werden. Doch beide Angebote sind mit Nutzungsgebühren verbunden. Das Parken in der Fahrradstation etwa kostet 80 Cent pro Tag, das Monatsticket 8 Euro und das Jahresticket 80 Euro. Der SPD-Fraktion ging es jetzt aber um kostenlose Abstellmöglichkeiten. Nicht alle Pendler, darunter viele Schüler und Studenten, nutzen hochwertige Räder, die in der Station oder in den Boxen weggeschlossen werden sollen. Diese Nutzer suchen nach einer kostenfreien Alternative. Nach Rückmeldungen aus der Bürgerschaft gebe es aber nicht ausreichend kostenfreie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder am Bahnhof. SPD-Fraktionsvorsitzende Annette Greiner sieht Handlungsbedarf: „Auch für Pkws stehen am Bahnhof ausreichend kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Fahrradfahrer können doch nicht benachteiligt werden. Da setzen wir uns für eine Verbesserung ein.“