Alle Ausschüsse abgesagt : Politik in Grevenbroich ist noch länger im Ruhemodus

Grevenbroich Der Wahlkampf eingefroren, Ausschüsse und Rat abgesagt: Momentan ruht der Politikbetrieb in Grevenbroich. Der Politologe Stefan Marschall sagt: Angesichts der Corona-Krise ist das in Ordnung, aber keine Dauerlösung.

Die Politik in Grevenbroich wird noch länger auf Sparflamme arbeiten. Bis Ende April sollen keine Präsenzsitzungen stattfinden. Das teilte die Stadt auf Anfrage mit. „Alle Fraktionen in Grevenbroich haben sich dieser Regelung angeschlossen“, sagt Stadtsprecherin Claudia Leppert.

Lehre Bereits seit 1998 ist Marschall als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Heinrich-Heine-Universität (HHU) in Düsseldorf angestellt. 2010 übernahm er die Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt „Politisches System Deutschlands“.

Dringliche Entscheidungen werden dennoch beraten. Dazu kommt in regelmäßigen Abständen der Ältestenrat zusammen, der aus den sieben Fraktionschefs der im Rat vertretenen Parteien und Wählergemeinschaften besteht. Per Videokonferenz empfahl der Ältestenrat zum Beispiel einstimmig, den Flächennutzungsplan zu ändern, um das geplante Lidl-Lager im Industriegebiet Ost schnell auf den Weg zu bringen. Der Ältestenrat dient der Abstimmung und Entscheidungsfindung, formelle Beschlüsse fasst das Gremium aber nicht. Dringlichkeitsbeschlüsse werden vom Bürgermeister und von einem Ratsmitglied unterschrieben.

Der Politologe Stefan Marschall von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf hält die Maßnahme der Stadt für angemessen. „Die Gemeindeordnung in NRW sagt, dass, wenn der Rat nicht zusammentreten kann, der Hauptausschuss seine Aufgaben für eine begrenzte Zeit übernehmen kann. Wenn auch das nicht möglich ist, kann der Bürgermeister zusammen mit einem Ratsmitglied entscheiden“, erklärt er. Andere Verfahren sehe die Gemeindeordnung nicht vor. Auch Marschall hält fest, dass solche Beschlussvorgänge keinesfalls einen Einschnitt in die Demokratie bedeuten müssen – und er bestätigt: „Die Entscheidungen können später vom Rat wieder rückgängig gemacht werden.“ Dennoch mahnt der Wissenschaftler an, dass Ratsentscheidungen nicht langfristig, sondern nur befristet an ein solches „Notparlament“ übertragen werden sollten.