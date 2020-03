Kostenpflichtiger Inhalt: Ausnahmezustand in Grevenbroich : Das Coronavirus hat den Einzelhandel im Griff

Seit Montag hängt ein stabiles Plexiglas-Schutzschild zwischen Mitarbeiterin Corinna Schiffer und den Kunden der Tankstelle an der Kolpingstraße. Viele machten darüber dumme Kommentare. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich Dumme Sprüche an der Tankstelle, begrenzter Zutritt in der Apotheke, Unsicherheit und Ärger im Modehandel und versperrte Eingänge in Reisebüros: Jeder versucht auf seine Art, mit der Ausnahmesituation klarzukommen.