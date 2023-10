Zugverkehr in Grevenbroich Auch Züge der Linie RB 39 fahren wegen Bauarbeiten nur eingeschränkt

Die Züge stehen bis dahin nachts still – zwischen 0 und 5 Uhr können in diesem Abschnitt auf der Schiene keine Fahrgäste befördert werden. Dem Onlineportal zuginfo.nrw zufolge entfallen die Halte in Grevenbroich und Kapellen-Wevelinghoven in beide Richtungen. Fahrgäste müssen auf Busse umsteigen, es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Busse rollen in beide Richtungen zwischen 0 und 3 Uhr jeweils einmal pro Stunde. Zwischen Holzheim und Neuss Hauptbahnhof beziehungsweise Düsseldorf Hauptbahnhof verschieben sich wegen des Schienenersatzverkehrs die Abfahrtszeiten der Züge, um die Reisenden aus den Bussen aufnehmen zu können.