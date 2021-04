Menschen in Grevenbroich : Aus Uerige-Besuch wurden 50 gemeinsame Ehejahre

Kapellen Im Uerige in Düsseldorf lernten sich Doris und Dieter Baumgärtel über gemeinsame Bekannte kennen. Daraus wurde mehr, heute vor 50 Jahren gaben sich die beiden auf dem Standesamt in Oldenburg das Ja-Wort. Sie verbrachten gute und schlechte Zeiten miteinander.

Dieter Baumgärtel (76) wurde in Düsseldorf geboren, machte nach der Realschule zunächst eine Lehre als Maschinenschlosser und im Anschluss eine kaufmännische Lehre. Nach der Hochzeit und seiner Zeit bei der Bundeswehr arbeitete er für den Werkzeughandel Noll und später bis zu seiner Pensionierung für den Brillenhersteller Nigura als Disponent. Doris Baumgärtel wuchs in Oldenburg auf, machte dort in der Milchwirtschaft eine Lehre als Chemotechnikerin und kam so schließlich nach Düsseldorf, wo sie bei Henkel arbeitete.

Seit 1968 waren die beiden befreundet, bis sie sich 1971 in Oldenburg das Ja-Wort gaben. 1977 wurde Tochter Anja geboren, 1979 Tim, der heute in Den Haag lebt. Zwei Jahre lebten die Baumgärtels in Büttgen, zehn Jahre in Grefrath, ehe die vierköpfige Familie im Jahr 1984 in Kapellen ein Haus kaufte und dort heimisch wurde. 1993 musste das Paar den Tod der Tochter erleben, die an einer Erkrankung litt. Vermutlich hat es beide noch mehr zusammen geschweißt. Denn 15 Jahre nahmen sie in der Bereitschaftspflege Kinder in der Not auf.