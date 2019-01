Coens-Galerie in Grevenbroich: Elektro-Fachmarkt heißt jetzt „Euronics XXL“

Grevenbroich Der neue Name für das Geschäft bleibt nicht die einzige Änderung: Der Elektro-Fachmarkt soll umgebaut werden. Der Franchisenehmer will der Coens-Galerie treu bleiben.

Der rote Medimax-Schriftzug am Elektronik-Fachmarkt in der Coens-Galerie ist einem neuen Namen gewichen: Der Markt firmiert jetzt als „Euronics XXL“. Jens Schlupp, Inhaber des Unternehmens Radio City KG führt als Franchisenehmer seine vier früheren Medimax-Märkte – neben Grevenbroich auch in Bedburg und Langenfeld – nun unter der Marke von Euronics. „Nach 45 Jahren haben wir gewechselt, um leistungsfähiger zu werden. Wir haben uns vom Unternehmen Elektronic-Partner, zu dem die Medimax-Märkte gehören, freundschaftlich getrennt“, erklärt Jens Schlupp.

Der Namenswechsel soll nicht die einzige Änderung für den Markt mit 1500 Quadratmetern und rund zehn Mitarbeitern sein. „Wir planen einen Komplett-Umbau“, kündigt Jens Schlupp an. Festhalten will er am Standort in der Grevenbroicher Coens-Galerie: „Wir sind mit dem neuen Inhaber in Gesprächen, wie man das Center wieder attraktiver machen kann.“ Dem früheren Eigentümer Gazit sei es „nicht gelungen, einen konsumentenfreundlichen Geschäftsbesatz zu schaffen.“