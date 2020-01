Teilnehmerin aus Grevenbroich : Wevelinghovenerin greift nach der Shopping-Krone

Grevenbroich Sie liebt Mode, verehrt Designer Guido Maria Kretschmer und hat sich drei Mal beworben: So kam Nicole zur aktuellen Staffel von Shopping Queen.

Am Ende waren 15,21 von 500 Euro übrig. Und Nicole Zernahle (29) freute sich, vier Stunden Einkaufsmarathon mit ihrer Mutter Katharina überstanden zu haben. In einem schwarzen Blazer, einer schwarzen Jeggins, einem violetten Satin-Shirt und schwarz glänzenden Sneakern schritt Nicole über den Laufsteg. Die Wevelinghoverin war die Shopping-Queen dieses Dienstags. Ob sie in der aktuell auf VOX gesendeten Düsseldorfer Staffel zur Gesamtkrone greift, wird sich am Freitag herausstellen. Von den Mitbewerberinnen bekam sie 28 Punkte.

Dauer-Läufer Seit acht Jahren bewerben sich Frauen (und ausnahmsweise auch Männer) für die Reality-Show Shopping Queen. Pro Woche treten fünf Teilnehmerinnen an, die ein Thema vorgegeben bekommen, nach dem sie sich kleiden sollen. Sie erhalten 500 Euro Budget und dürfen sich damit in eine Königin verwandeln lassen.

Ausstrahlung am Freitag : „Shopping Queen“ in Krefeld – Motto „Feine Beine“

Damit begann eine aufregende Zeit für Nicole. „Zunächst einmal habe ich meine komplette Wohnung renoviert und viele neue Möbel gekauft“. Denn während die Kandidatinnen shoppen, stöbern die anderen aus der Frauen-Bande bei ihr zu Hause in allen Ecken und Schränken. Bei Nicole gab es unter anderem ein Extra-Zimmer zu entdecken, in dem Louis Vuitton-Kultprodukte auf den nächsten Einsatz warten. Derweil eilten Tochter und Mutter zu einem Spezialisten für Damenoberbekleidung in Düsseldorf. Dort fanden sie den Großteil des Outfits und überstanden eine kurze Tochter-Mutter Krise, als Katharina an ihrer Nicole herumzuppeln wollte. Doch das war rasch vergessen. Die Glanz-Sneaker gekauft, auf dem Rückweg in Neuss Haare, Marke-Up und Nägel gerichtet. Fertig.