Aus Grevenbroich ins Fernsehen : Nici Kempermann: „Sich niemals verbiegen!“

Grevenbroich/Köln Grevenbroicher Sängerin erklärt im Kölner Treff den Karneval und singt zum Finale mit ihrer Gruppe Kempes Finest.

Grevenbroich/Köln (dne) Rampensau – darf Mann das zu einer Dame sagen? Nici Kempermann nennt sich selbst so – also alles in Ordnung. Das frechste, was Grevenbroich zu bieten hat, mischte am Freitag den „Kölner Treff“ auf. Moderatorin Bettina Böttinger wollte von Nici wissen: „Wie setzt sie sich durch – in der von Männern dominierten Karnevalswelt?“