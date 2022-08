Diamantene Hochzeit in Grevenbroich : Aus Café-Besuch wurden 60 gemeinsame Ehejahre

Sind seit 60 Jahren ein Ehepaar: Gerda und Klaus Gutz aus Kapellen. Foto: Ursula Wolf-Reisdorf

Kapellen Gerda und Klaus Gutz feiern ihre Diamantene Hochzeit. Kennen lernten sie sich 1961, als sie ihrem späteren Mann im Café einen Kaffee servierte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ursula Wolf-Reisdorf

Im Café Mohr in Oberkassel machte Klaus Gutz mit seiner Vespa Halt – und er wäre am liebsten ewig sitzen geblieben, als Gerda ihm den Kaffee servierte. Mit ihr ist er am Mittwoch, 24. August, seit 60 Jahren verheiratet.

Gerda Gutz (84, geborene Stricker) wurde in Obernigk in Schlesien geboren. Als sie im zweiten Schuljahr war, flüchtete ihre Mutter mit den Kindern. Die Familie landete schließlich in der DDR, wo Gerda ihre Schulzeit beendete. Schließlich „machte sie rüber“ und kam nach Düsseldorf, wo sie in einer Bäckerei und Konditorei in Oberkassel den Mann fürs Leben traf.

Klaus Gutz (84) wuchs in Leipzig auf und wurde Dreher. Mit 17 ging er über Berlin in den Westen und landete beim Düsseldorfer Unternehmen Lehmann, dessen Schwerpunkt die Fertigung von Sieben war. Er machte seinen Techniker und wechselte später zu Mannesmann.

Über einen Vespaclub kam er nach Oberkassel, wo ihm 1961 seine spätere Frau begegnete. Schon zuvor hatte Klaus mit einem Freund eine Vespa-Tour nach Dänemark geplant, die er ungern abgesagt hätte, trotzdem ging ihm die neue Liebe nicht aus dem Kopf – Gerda erhielt täglich eine Postkarte. Ein Jahr später heiratete das Paar auf dem Standesamt in Oberkassel, im Jahr darauf kirchlich in Bad Lausick. Die Wohnungsnot war groß, und so freute sich das Paar über eine schöne Firmenwohnung in Derendorf „mit Aufzug und Warmwasser“, erzählt die Jubilarin. 1963 stellte sich mit Sohn Ralf Nachwuchs ein. Tochter Sabine wurde 1966 geboren. Mutter Gerda ging zwei Tage pro Woche bei Otto Mess arbeiten, ihre Mutter passte auf die Kinder auf. Die zog auch mit, als die Familie 1982 nach Kapellen in ein Haus an der Friedrichstraße zog.