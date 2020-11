Bauarbeiten in Grevenbroich : Auf der Schillerstraße werden die Kanäle erneuert

Bauarbeiten in Grevenbroich

Orken Ab dem 23. November werden auf der Schillerstraße zwischen Richard-Wagner- und Henzenstraße neue Abwasserkanäle verlegt. Die Straße dort wird gesperrt. Anfang 2021 gehen die Arbeiten auf dem Teilstück bis zur Goethestraße weiter.

Mit Beeinträchtigungen müssen Autofahrer bald auf der Schillerstraße rechnen. Im Auftrag der Gesellschaft für Wirtschaftsdienste Grevenbroich (GWD) startet dort am Montag, 23. November, die Erneuerung der Abwasserkanäle. Das teilt die Stadt mit. Betroffen ist zunächst das Teilstück der Schillerstraße von der Richard-Wagner-Straße bis zur Henzenstraße, die Fahrbahn muss dort gesperrt werden. Anfang 2021 wird der Kanalbau im weiteren Straßenverlauf bis zur Goethestraße fortgesetzt. Mitte Juli sollen laut Stadt die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen werden. Etwas mehr als eine Million Euro werden dafür investiert.

Gleich mehrere Probleme will die GWD lösen. Die bisherigen Kanäle sind nicht ausreichend bemessen. Zudem sind sie alt und weisen Schäden auf. Sie werden gegen neue Betonrohre mit 80 Zentimetern Innendurchmesser fürs Regenwasser und Kunststoffrohre mit 60 Zentimetern Durchmesser fürs Schmutzwasser ausgetauscht.

Ein weiteres Problem: Die GWD hatte festgestellt, dass zahlreiche Anschlüsse für Schmutzwasser nicht in den dafür vorgesehenen Kanal fließen, sondern an das Regenwasserrohr und damit falsch angeschlossen sind. Umgekehrt werde Regenwasser von einer rund zwei Hektar großen, befestigten Fläche über die Schmutzwasserkanalisation entwässert. Diese Fehlanschlüsse werden beseitigt.

Eigentlich sollten die Arbeiten bereits im Frühjahr starten. Nach Auskunft von Torsten Küpper, Prokurist bei GWD, musste aber zunächst „aufgrund der engen Bebauung an der Schillerstraße nahe der Richard-Wagner-Straße eine besondere bauliche Lösung“ gefunden werden, „damit dort so erschütterungsarm wie möglich gearbeitet werden kann und an den Gebäuden keine Schäden entstehen“. Die Maßnahme im betroffenen Bereich werde von einem Gutachter begleitet.