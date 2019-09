Strukturwandel im Rheinischen Revier : Den Wandel nach der Kohle gestalten

Noch ist er „bei der Arbeit", einer der beiden großen Schaufelradbagger im Tagebau Garzweiler. Doch der Kohlausstieg naht.

Gevenbroich In den Revierknoten, deren Arbeit beginnt, sind Grevenbroich und Jüchen vertreten.

Die sieben Arbeitsgruppen, „Revierknoten“ genannt, die den Strukturwandel nach dem Kohleausstieg im Rheinischen Revier maßgeblich begleiten und gestalten sollen, haben am Freitag mit der Auftaktkonferenz in Bergheim ihre Arbeit aufgenommen. Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR), die von der Bezirksregierung mit der Verteilung der Fördergelder betraut worden ist, die vom Bund für die Strukturhilfe in Höhe von 5,2 Milliarden Euro für das Rheinische Revier angekündigt worden sind, hat die Revierknoten installiert. Die ZRR bekommt allerdings bereits knapp neun Millionen Euro aus dem Fördertopf für die beabsichtigte Einstellung von mindestens 20 zusätzlichen Mitarbeitern in der ZRR-Geschäftsstelle in Jülich.

In einigen Revierknoten, die zum Teil auch mit den zusätzlichen ZRR-Mitarbeitern bestückt werden sollen, arbeiten auch Vertreter der Städte Grevenbroich und Jüchen mit. Grevenbroich entsendet in den Revierknoten „Infrastruktur und Mobilität“, der von Kreisdirektor Dirk Brügge geleitet wird, und in den Revierknoten „Raum“ unter Leitung von ZRR-Geschäftsführer Ralph Sterck, den Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung, Ralf Müller, und Dorothea Rendel, Leiterin des Fachbereichs Planung. Der Grevenbroicher Bürgermeister Klaus Krützen arbeitet im Gegensatz zu seinem Jüchener Amtskollegen Harald Zillikens nicht in diesen Revierknoten mit. Zillikens und der Jüchener Stadtplaner Tim Stein haben Sitze in diesen beiden Gremien.

Info Sechs Arbeitsgruppen und eine Ausstellung Die Revierknoten befassen sich mit den Themen „Energie“, „Industrie“, „Mobilität und Infrastruktur“, „Agrobusiness und Ressource“, „Raum“, „Innovation und Bildung“, und als Klammer „Internationale Bau- und Technologieausstellung“ für die übrigen sechs Revierknoten.

Krützen ließ über seinen Sprecher Stephan Renner aber zum Auftakt der Revierknotenarbeit mitteilen: „Die Bürgermeister der Anrainer-Städte stehen in einem engen Austausch, um sicherzustellen, dass die Anrainer-Städte in allen Knoten vertreten sind und hierdurch ein enger Informationsaustausch gewährleistet ist.“ Allerdings kündigte Harald Zillikens an,.dass sich eben diese Anrainer-Kommunen und -Bürgermeister jetzt in einer Resolution dafür stark machen werden, endlich doch noch in der ZRR mit Sitzen und Stimmrechten mitwirken zu können, was ihnen bislang verwehrt wird.

Bei der Auftaktkonferenz der Revierknoten in Bergheim sagte Alexandra Landsberg vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, zur Einführung: „Dieser Prozess ist ein ordentliches Stück Arbeit, in das große Erwartungen gesetzt werden. Schließlich soll gezeigt werden, wie die Energiewende zu schaffen ist.“ Letztlich habe das Rheinische Revier Modellcharakter: etwa 9000 Arbeitsplätze in der Braunkohle würden sukzessive abgebaut, dazu kommen etwa 6000 sogenannte Zulieferer - für sie alle soll eine „gute Perspektive“ in Form interessanter Arbeitsplätze sowie ein stimmigen Umfeld in Sachen Lebensqualität entwickelt werden.

Die Zukunftsneugestaltung soll per „Roadmap“ schrittweise eingeleitet werden, bei der die Revierknoten-Vorsitzenden die „Gesichter des Strukturwandels“ sind. „Sie sind die Aufbauhelfer“, definierte die Ministerin deren Aufgaben. Der Zeitplan heißt „Meilenstein Wirtschafts- und Strukturprogramm“, kurz WSP, und ist eng gesteckt: Nach dem Kick off am Freitag sollen etwa zehn Fachveranstaltungen und Workshops der Revierknoten stattfinden, deren Ergebnisse als Teilkonzepte bis zum 15. November notiert sein und am 13. Dezember als „WSP 1.0“ auf der Revierkonfernez präsentiert werden.

Parallel dazu wird auf den Beschluss zum Strukturstärkungsgesetz in Bundestag und Bundesrat erwartet – nur wenn beide jeweils ihr Plazet geben, ist das Kohleausstiegsgesetz beschlossen. Dann könnten erste finanzielle Mittel beantragt werden. Vorausgesetzt, der Kohleausstieg wird beschlossen, ginge die konzeptionelle WSP-Arbeit für Förderauswahlverfahren hochtourig weiter. Bis 30. Juni 2020 sollen Kommunen und Verbände weitere Ideen in das zu überarbeitende „WSP 1.0“ einbringen. Im Dezember 2020 soll dann „WSP 1.1“ auf einer weiteren Revierkonfernez präsentiert werden. Liefe alles glatt, käme „viel Geld ins Rheinische Revier“, avisierte Landsberg Finanzmittel für prioritäre Projekte und Sofortmaßnahmen.