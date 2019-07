Großfeuer in Grevenbroich : Nach Brand in Kapellen sollen Anwohnern Aschepartikel vorsichtig entfernen

Ausgelöst durch den Brand eines Zimmereibetriebs an der Philipp-Reis-Straße in Grevenbroich-Kapellen zog eine Rauch- und Aschewolke über ein benachbartes Wohngebiet. Foto: Dieter Staniek

Kapellen Nach dem Großbrand am Freitagnachmittag in Kapellen rät das Landesumweltamt (LANUV), Ascherückstände auf privaten Grundstücken zu entfernen.

Die Asche, die sich bei dem Feuer in einem Zimmereibetrieb mit einer großen Rauchwolke vor allem in einem benachbarten Neubauviertel verteilt hatte, wird derzeit vorsorglich im LANUV auf mögliche Schadstoffe untersucht.

Am Freitag war im Gewerbegebiet Kapellen gegen 15:30 Uhr eine Lagerhalle in Brand geraten. Dadurch kam es zu einer teils erheblicher Rauchentwicklung und im Weiteren auch zu einem Ascheflug in Richtung Süd-Osten.

Diese Vorsichtsmaßnahmen betreffen nach Auskunft der Stadtverwaltung in der Hauptsache das an die Brandstelle an der Philipp-Reis-Straße in Kapellen angrenzende Wohngebiet.