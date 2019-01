Kindertagesstätte „Wirbelwind“ in Grevenbroich-Wevelinghoven: Asbest-Gefahr: Analyse liegt vor

Wevelinghoven Stadt sieht keinen Handlungsbedarf, wartet aber auf Bewertung des Kreises.

Zu der Frage, ob auf dem Gelände der Kita „Wirbelwind“ an der Poststraße bei Abrissarbeiten nebenan Asbest freigeworden ist, soll es in der kommenden Woche Klarheit geben. Die Stadt will in der ersten Wochenhälfte über die Ergebnisse der Analyse von Proben, die auf dem Kindergarten-Areal entnommen wurden, informieren. Das kündigte am Freitag Stadtsprecher Stephan Renner auf Anfrage der NGZ-Redaktion an. „Aus unserer Sicht gibt es keinen Handlungsbedarf, aber wir wollen das Ergebnis zunächst durch das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss bewerten lassen und dann umfassend informieren. Wir möchten eine letzte Absicherung“, erklärte Renner.