Archäologie in Grevenbroich : Forscher graben in Neuenhausen

Mit schwerem Gerät suchen Archäologen auf einem Acker in Neuenhausen nach urzeitlichen Artefakten. Foto: Dirk Neubauer

Neuenhausen Auf einem Acker werden Artefakte aus der Jungsteinzeit, der Römer und aus dem Mittelalter vermutet. Deshalb hat das Amt für Bodendenkmalpflege Spezialisten angeheuert. Die graben derzeit das Grundstück um, auf dem ein großes Bauprojekt geplant ist.

Artefakte aus der Jungsteinzeit, Überreste römischer Siedler und Scherben aus dem Mittelalter – diese seltenen Fundstücke bringen nun Archäologen auf ein Feld an der Wupperstraße. Sie wurden bereits bei einer Experten-Begehung in den 1960er Jahren festgestellt. Und sind jetzt Auslöser, tiefer zu graben. Die Experten der auf Ausgrabungen spezialisierten Firma „Minerva X“ arbeiten sich vorsichtig durch die Gemarkung, die eigentlich für ein Grevenbroicher Vorzeigeprojekt vorgesehen ist. Investor und Discounter Norma will auf dem Areal einen Markt, eine fünfgruppige Kita und Wohnbebauung hochziehen. Doch bevor aus diesen Plänen Beton und Stein werden kann, muss nach Denkmälern und Fundstücken gesucht werden. Jens Schubert sagt: „Das ist ein Standardverfahren für jeden Bauträger.“

Schubert ist Pressesprecher des Amtes für Bodendenkmalpflege, die die Sondierungsarbeiten in Neuenhausen beaufsichtigt. Die Arbeiten hätten gerade erst begonnen. Darum könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen, wie sich die Suche nach Überbleibseln aus vergangenen Jahrhunderten auf das eigentliche Bauprojekt auswirken werde. Jens Schubert sagt, sofern nur einzelne Münzen oder Scherben gefunden werden würden, müsse deren Lage sorgfältig dokumentiert werden. Das gehe zumeist schnell. Falls jedoch auf dem Acker an der Wupperstraße ein altes Grabfeld oder die Reste einer steinzeitlichen oder römischen Siedlung gefunden werden würden, könnte deren Dokumentation druchaus einige Zeit in Anspruch nehmen. „Da Bodendenkmäler nach Möglichkeit im Boden bleiben sollen, würden wir Kontakt mit dem Bauträger aufnehmen, damit die Baupläne gegebenenfalls dauf abgestimmt werden“, sagt Jens Schubert.