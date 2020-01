Aquafitness in Grevenbroich : Viel Spaß beim Training gegen den Wasserwiderstand

Drei Runden als Polonaise quirlt das Wasser im Lehrschwimmbecken in Wevelinghoven. Gegen die so selbst erzeugte Strömung joggen die Damen anschließend an. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich Sport im Wasser ist effektiv – und entlastet die Gelenke.Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, DLRG, bietet in Grevenbroich Aquafitness-Kurse an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Manche glauben, die Pool-Nudel sei schuld. Andere machen die langsam aussehenden Bewegungen der Übenden dafür verantwortlich, dass Aquafitness, das Training im Wasser, oftmals nicht als „echter Sport“ durchgeht. Welch ein Irrtum! Wasser ist 800 Mal dichter als Luft. Wer in diesem Medium trainiert, muss ungleich mehr Kraft aufwenden als jeder Landhüpfer. Und: Durch den Auftrieb des Wassers werden die 400 Gelenke des Menschen entlastet; beim Volkssport Joggen hingegen staucht jeder Schritt auf hartem Beton das Skelett. So lange, bis ein Gelenk plötzlich kaputt ist.

Von solchen Leiden sind sie hier im Lehrschwimmbecken Wevelinghoven weit entfernt. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, DLRG, bietet in Grevenbroich Aquafitness-Kurse an. Mitgliedsbeitrag plus Aktivenbeitrag plus Kursgebühr addieren sich auf zu derzeit 90 Euro. Dafür lassen sich die Teilnehmerinnen sich einmal pro Woche unter Aufsicht und Anleitung zu Wasser lassen. Männer verboten? „Natürlich nicht“, sagt Karin Burger, „nur: bislang traut sich offenbar kein Mann hierhin.“

Info Die DLRG bildet Schwimmer aus Der Verein Die DLRG Ortsgruppe Grevenbroich hat rund 400 Mitglieder. Kinder ab einem Alter von fünf Jahren können hier Schwimmen lernen. Jugendliche werden durch die Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold geführt und zu Rettungsschwimmern ausgebildet. Details und Anmeldung über grevenbroich.dlrg.de

Auch heute Abend bleiben die Damen unter sich. Acht Frauen des etwas 15-köpfigen Kernteams treffen ab zehn vor acht am Eingang des Lehrschwimmbads am Heyerweg ein. Dort ist der Schulhausmeister zugleich Bademeister und prüft regelmäßig den Chlorgehalt und die Wasserzusammensetzung. DLRG-Ausbildungsleiter Achim Kuska sagt, er sei froh, Übungszeiten in dem kleinen Wevelinghovener Becken bekommen zu haben: „Wir von der DLRG könnten deutlich mehr Schwimmausbildung und Aquafitness machen – zum Beispiel, wenn wir im Schlossbad drei statt bislang nur zwei Bahnen nutzen könnten.“ Trainingszeiten im Wasser sind in Grevenbroich derzeit Mangelware.

Das Lehrschwimmbecken in der Diedrich-Uhlhorn-Realschule bietet Platz und Ruhe für die Aquafitness. Sie gilt als gelenkschonend. Foto: Georg Salzburg(salz)

Kuska begrüßt die Gruppe im Alter zwischen Mitte 40 und Ende 70. Schon vor dem Training am Abend haben sie in ihrer WhatsApp-Gruppe geklärt, wer teilnehmen wird. „Ich komme gerne hierher, weil wir als Gruppe trainieren und viel miteinander sprechen“, sagt Kursteilnehmerin Annemarie Schnook. Sie alle haben durch Verwandte oder Bekannte von der Möglichkeit gehört, im und mit dem Wasser zu trainieren. Und sind dabeigeblieben. Drinnen hebt sich derweil der hydraulische Schwimmbecken-Boden auf die Übungshöhe von 1,24 Meter Wassertiefe, draußen steigt die Stimmung der Damen.

Trainiert wird zu Musikbegleitung. Die gibt den Takt vor. „Dadurch können wir die Intensität der Übungen bei Bedarf steigern“, erläutert Achim Kuska. Lieder mit mehr 150 Schlägen pro Minute („Beats per minute“, bpm) wären Leistungssport. Die Damen lassen es mit dem „Boston“-Klassiker „More than a Feeling“ halb so schnell angehen.

Achim Kuska von den Lebensrettern gibt die Übungen vor. Foto: Georg Salzburg(salz)

„Wenn ich mich – gerade jetzt im Winter – mal mehrere Wochen lang nicht zum Training aufraffen kann, merke ich das sofort in den Armen und Beinen“, sagt Karin Burger. Sie kommt seit mehr als zwei Jahrzehnten zur DLRG-Aquafitness. Und lässt sich auch von der Mitteilung nicht bremsen, dass die Duschen heute nur winterkaltes Wasser ausstoßen. Im 16,6 mal knapp zehn Meter großen Becken soll die Wassertemperatur bei 29 Grad liegen. „Ganz ehrlich: Es fühlt sich nicht immer so an. Aber wenn man einmal drinnen ist, dann geht‘s.“