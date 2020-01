Weiterführende Schulen in Grevenbroich : Anmeldungen für Fünftklässler starten bald

Im Sommer wechseln die heutigen Viertklässler in die weiterführenden Schulen, die Anmeldungen beginnen nächste Woche. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Grevenbroich Bis zum neuen Schuljahr ist noch Zeit, doch in anderthalb Wochen starten die Anmeldungen für die künftigen Fünftklässler an den weiterführenden Schulen der Stadt. Das Anmeldeverfahren läuft von Samstag kommender Woche, 1. Februar, bis zum Dienstag, 4. Februar.

Die Anmeldung muss, wie die Stadtverwaltung betont, persönlich und gemeinsam mit dem Kind erfolgen. Mitzubringen sind der von der Grundschule ausgestellte Anmeldeschein, das Halbjahreszeugnis, die Geburtsurkunde und gegebenenfalls das Gerichtsurteil zum Sorgerecht. Sollte eine Aufnahme an der gewünschten Schule nicht möglich sein, erhalten die Erziehungsberechtigten den Anmeldeschein ohne Bestätigungsvermerk zurück. In diesem Fall muss das Kind dann kurzfristig an einer anderen weiterführenden Schule angemeldet werden.

Die Eltern, deren Kinder in diesem Jahr von einer städtischen Grundschule in eine weiterführende Schule wechseln, werden schriftlich über die Anmeldezeiten informiert. Anmeldungen sind zu folgenden Zeiten möglich:

Diedrich-Uhlhorn-Realschule, Heyerweg 12 in Wevelinghoven, Telefon: 02181 270828, Schulleiterin Anita Piel: Samstag, 1. Februar, von 9 bis 13 Uhr, Montag, 3. Februar, von 9 bis 15 Uhr, Dienstag, 4. Februar, von 9 bis 14 Uhr. Die Stadt plant, die Realschule auslaufen zulassen und eine dritte Gesamtschule in Grevenbroich einzurichten. Im kommenden Schuljahr starten aber noch fünfte Klassen, die Kinder können laut Stadtverwaltung bis zu ihrem Schulabschluss in der Realschule am Heyerweg bleiben.

Erasmus-Gymnasium, Röntgenstraße 2-10 in Grevenbroich, Telefon 02181 6089100, Schulleiter Michael Collel: 1. Februar von 9 bis 15 Uhr, 3. Februar von 10 bis 18 Uhr, 4. Februar von 10 bis 16 Uhr.

Pascal-Gymnasium, Schwarzer Weg 1 in Grevenbroich, Telefon 02181 62131, Schulleiter Manfred Schauf: 1. Februar von 9 bis 15 Uhr, 3. Februar von 10 bis 18 Uhr, 4. Februar von 10 bis 16 Uhr.

Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, Hans-Böckler-Straße 19 in der Südstadt, Telefon 02181 6089141, Schulleiterin Dagmar Mitze: 1. Februar von 9 bis 14 Uhr, 3. Februar in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie am 4. Februar von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr.

Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule, Hans-Sachs-Straße 30/32 in Orken, Telefon 02181 608622, Schulleiterin Julia Herzberg (kommissarisch): Anmeldungen am 1. Februar von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr, 3. Februar von 9 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr, 4. Februar von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr.

(NGZ)