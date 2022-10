Mysteriöses Gefährt in Grevenbroich : Rätsel um grauen „Blitzer“-Anhänger ist gelüftet

Grevenbroich In den vergangenen Tagen hatten viele über ein unauffälliges Gefährt diskutiert, das an mehreren Stellen im Stadtgebiet auftauchte. Der Grund: Es sieht auf den ersten Blick aus wie eine Radar-Falle.

Erst Kostenpflichtiger Inhalt stand er an der Nordstraße, dann Kostenpflichtiger Inhalt am Flutgraben – und immer dachten Fahrer, es würde sich um eine Radar-Falle handeln: Das Rätsel um den unauffälligen grauen Anhänger mit schwarzer Scheibe am Heck, der auf den ersten Blick aussieht wie ein „Blitzer“, ist gelüftet. Der Besitzer des mysteriösen Gefährts, über das in der vergangenen Woche viele auch in sozialen Netzwerken diskutiert hatten, hat sich bei unserer Redaktion gemeldet – ein Privatmann. Er stellt klar: Es handelt sich lediglich um einen Werkstattwagen. „Eine Ähnlichkeit zu einem Blitzgerät sehe ich da nicht. Sie ist auch nicht gewollt“, sagt er.