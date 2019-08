Analyse zur Betreuungssituation in Grevenbroich : Kitas bleiben noch mindestens ein Jahr überbelegt

Analyse zur Betreuungssituation in Grevenbroich

Insgesamt 2143 Kinder werden eine der 31 Kitas in Grevenbroich besuchen. Damit bleibt kein Platz ungenutzt. Überbelegungen konnten bisher nicht abgebaut werden, nur so sind die Bedarfe zu decken. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Grevenbroich Zu Beginn des neuen Kita-Jahres steht die Stadt vor gewaltigen Aufgaben. Zur adäquaten Betreuung fehlen Kita-Gebäude, für die Gewinnung neuer Fachkräfte wird aufs Ausbildungsmodell „Pia“ gesetzt. Künftig sollen außerdem mehr Tagesmütter betreuen.

Trotz der Schaffung von insgesamt zehn neuen Gruppen ist der Bedarf in der Stadt Grevenbroich derzeit nicht zu decken. „Das muss sich ändern“, erklärt Dezernent Michael Heesch. „Die Betreuungssituation zu verbessern, hat absolute Priorität. Das habe ich zu meiner persönlichen Angelegenheit gemacht.“ Auf allen Ebenen sollen Maßnahmen ergriffen werden, „wir gehen alle denkbaren Varianten“, erklärt der Erste Beigeordnete, weshalb nicht nur intern in der Fachverwaltung verschiedene Hebel in Bewegung gesetzt werden, sondern beispielsweise auch mit der Personalverwaltung. Eine der ersten Maßnahmen aber ist der Kita-Neubau.