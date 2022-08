Gastronomie in Grevenbroich : Kneipen-Eröffnung mit Risiko-Faktor

Andrej Malkoc in seinem Reich. Während der Corona-Pandemie hat der 45-Jährige die alte Gaststätte „An der Halde“ saniert und wiedereröffnet. Foto: Wiljo Piel/wilp

Südstadt Es war ein Risiko, das Andrej Malkoc in der Corona-Zeit wagte. Mitten im Lockdown entschied sich der 45-Jährige dazu, sein Geld in eine alte Gaststätte in der Südstadt zu investieren. Jetzt ist er sicher, dass das der richtige Schritt war.