Staatsschutz ermittelt in Grevenbroich Unbekannte lassen Richterin in gefälschtem Brief an eigenem Klimaaktivisten-Urteil zweifeln

Am Sonntagabend sind von bislang Unbekannten in Grevenbroich gefälschte Amtsgerichts-Schreiben verteilt worden: Bewohner mehrerer Stadtteile berichten in sozialen Netzwerken, am Montagmorgen die ominöse Post in ihrem Briefkasten gefunden zu haben. Verteilt wurden die Briefe unter anderem in der Stadtmitte und in Wevelinghoven.