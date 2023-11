Amprion will dicke Kabel verlegen „Stromautobahn“ könnte an Kapellen, Langwaden und Allrath vorbeiführen

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion will Energie, die in großen Offshore-Windparks in der Nordsee erzeugt wird, nach Nordrhein-Westfalen bringen. Dafür müssen dicke Kabel verlegt werden – auch quer durch das Rheinland. Amprion hat nun den möglichen Verlauf mehrerer Erdkabel-Trassen bekannt gegebenen. Eine Variante tangiert das Stadtgebiet Grevenbroich.