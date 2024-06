Amprion stellt Projekt in Grevenbroich vor Bürger stellen einige Fragen zur „Stromautobahn“

Gefragt sein werden wohl in erster Linie Eigentümer von landwirtschaftlich genutzten Flächen. Bei den Kabeln handelt es sich um circa 20 Zentimeter dicke Erdkabel, die zumeist in einer Tiefe von 1,60 Metern verlegt werden sollen. Die Frage nach der Einbautiefe ploppte auch in Kapellen mehrmals auf, wie Dahm berichtet. Er kam mit Landwirten ins Gespräch. Sie stehen, so Dahms Eindruck, dem Projekt offen gegenüber, haben keine Bedenken, was die Einbautiefe angeht. Pflanzen in der Landwirtschaft würden normalerweise um die 80 Zentimeter tief wurzeln – es bliebe also ein ausreichend großer Puffer.