Übung unter anderem mit Eurofighter : Operation der Luftwaffe am Himmel nahe Grevenbroich

Teil der Übung ist auch ein simulierter Angriff auf den Flugplatz Nörvenich. Hier zu sehen: eine Löschübung. Foto: U. Metternich/Luftwaffe

Grevenbroich Kampfjets, die mit einem Transportflugzeug am Himmel eine Formation fliegen und dabei mächtig Lärm verursachen – das hat am Dienstag für Aufsehen gesorgt, insbesondere in den südlichen Grevenbroicher Stadtteilen. In der Ferne konnten einige Bürger eine Luftoperation beobachten.

Hintergrund ist die Großübung „Significance of National Air Power“, kurz „SWAP 2022“ genannt. Dabei handelt es sich um eine Evakuierungsübung auf dem Fliegerhorst des Taktischen Luftwaffengeschwaders 31 „Boelcke“ in Nörvenich (Kreis Düren/Rhein-Erft-Kreis). Geübt wird dort die Evakuierung deutscher Staatsbürger, Schutzbefohlener und Soldaten aus Krisengebieten. „SNAP“ beinhaltet darüber hinaus die simulierte Abwehr von feindlichen Luftfahrzeugen, das Verbringen eigener Truppen in feindliches Gebiet sowie das Aufklären feindlicher Stellungen.

Hauptziel ist die Koordination aller beteiligten Einheiten, wie die Luftwaffe mitteilte. Zum Einsatz kommen bei der Übung, die diesen Mittwoch fortgesetzt werden soll, Eurofighter, Tornados und Flugzeuge der Typen A400M, C-130J Hercules, CH-53 sowie H 145M LUH. Es finden unter anderem Abfangmanöver in geringer Höhe und simulierte Angriffe auf den Flugplatz Nörvenich statt.

(cka)