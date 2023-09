„Am Grünen Weg“ in Wevelinghoven Anwohner sehen Gefahren an Straßeneinmündung

Wevelinghoven · Anwohner der Straße „Am Grünen Weg“ wenden sich mit einer Unterschriften-Liste an die Stadt, fordern eine Lösung: Auf der Grünstraße werde so nah an ihrer Straßenausfahrt geparkt, dass sie den Verkehr nicht einsehen können, es habe schon viele Beinahe-Unfälle gegeben.

Hans Becker (r.) und viele andere beklagen, dass zu dicht an der Einmündung parkende Autos ihnen die Sicht nehmen. Foto: Carsten sommerfeld/Carsten Sommerfeld

Von Carsten Sommerfeld