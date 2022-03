Vorfall am Bahnhof Grevenbroich : Mann mit Revolver bedroht 22-Jährige – und drückt Abzug

Vorfall am Bahnhof Grevenbroich

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend am Bahnhof Grevenbroich. Archivfoto: cka Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Das Opfer bewies starke Nerven und weigerte sich, dem Mann Geld auszuhändigen. Die Polizei sucht den Verdächtigen. Wie er beschrieben wird und wo sich Zeugen melden sollen.

Schreckmoment am Grevenbroicher Bahnhof: Am Freitagabend gegen 20.15 Uhr hat ein bislang unbekannter Mann eine 22-jährige Frau aus Grevenbroich mit einem Revolver bedroht und sie zur Herausgabe von Kleingeld gedrängt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wartete die junge Dame auf den Zug, als es zu dem versuchten Raub kam.