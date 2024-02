„Grevenbroicher Gartentage“ am 5. Mai 2024 Besondere Pflanzen, würzige Kräuter und eine Schleiereule namens Rembrandt

Grevenbroich · Im Mai gehen die „Grevenbroicher Gartentage“ in die dritte Runde. Mehr als 40 Aussteller werden diesmal mit von der Partie sein. Was die Veranstaltung bietet und warum sie diesmal nur an einem Tag stattfinden wird.

20.02.2024 , 04:50 Uhr

Auch bei der dritten Auflage der „Grevenbroicher Gartentage“ sollen die Besucher wieder mit einem besonderen Angebot überrascht werden. Foto: Dieter Staniek

Von Wiljo Piel