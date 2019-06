Varius-Werkstätten in Grevenbroich : Das Aus für die „Deckel gegen Polio“-Sammlung

Grevenbroich Durch das kürzlich verhängte chinesische Importverbot für Kunststoffabfälle ist eine derart große Menge auf dem Markt, dass die Preise für Sekundärrohstoffe extrem gesunken sind. Am 30.Juni wird die Sammlung eingestellt.

Ein abruptes und völlig unerwartetes Ende gibt es jetzt für die bis dato so erfolgreiche Aktion der Varius-Werkstätten „Deckel gegen Polio“. Viel Herzblut und ebenso viel ehrenamtliche Arbeit hatte Dirk Gerardts, der Leiter der Betriebsstätte an der Daimlerstraße, in die Aktion vier Jahre lang investiert. Es konnten in den Varius-Werkstätten immerhin knapp 8,4 Millionen Plastikflaschendeckel gesammelt und damit mehr als 50.000 Polio-Impfungen finanziert werden. Diese Hilfsaktion muss jetzt aber deutschlandweit eingestellt werden.

Ergebnis der Grevenbroicher Sammlung in vier Jahren wurden knapp 8,4 Millionen Plastikflaschendeckel gesammelt und damit mehr als 50.000 Impfungen ggeen Polio in der Dritten Welt finanziert.

Darüber hinaus müssen laut einer EU-Verordnung künftig Plastikdeckel untrennbar mit der Flasche verbunden sein, so dass mittelfristig ohnehin das Sammelmaterial ausgehen wird. Und Dirk Gerardts weiß außerdem, dass der Verein nur aus fünf Ehrenamtlern bestand, die die anfallende Arbeit einfach nicht mehr hätten bewältigen können: „Das ist gut nachzuvollziehen“, sagt er in Kenntnis seiner eigenen Erfahrungen.

Zu den eifrigen Deckelsammlern gehörten auch viele Schulen und Kitas bis hin nach Bedburg, Mönchengladbach, Korschenbroich und Dormagen. „Viele Privatpersonen haben auch mitgemacht und eine Tankstelle in Jüchen mit ihrer Niederlassung in Bedburg. In Grevenbroich waren die Pascal- und die Erasmus-Schule mit dabei“, erinnert sich der Organisator. „Dabei hatten wir im April unsere Sammelstellen sogar noch auf die Kreishäuser in Grevenbroich und Neuss erweitert. Aber nur wenige Tage danach kam die Ankündigung, dass am 30.Juni unwiderruflich deutschlandweit Schluss ist mit allen Deckelsammlungen“, bedauert Dirk Gerardts.