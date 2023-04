Aluminium-Industrie in Grevenbroich Speira stellt sich Real-Alloy-Beschäftigten vor

Die Real Alloy Deutschland GmbH soll weiter in Form einer eigenständigen Gesellschaft unter dem Dach von Speira firmieren: als integrierter Geschäftsbereich „Recycling Services“. Das ist der Belegschaft am Montag bei einer Versammlung erklärt worden. Bereits am Freitag hatte Speira den Abschluss der Übernahme des Europa-Geschäfts von Real Alloy verkündet. Die EU-Wettbewerbsbehörden hatten zur Bedingung gemacht, dass zwei Real-Alloy-Werke – eins in Frankreich, eins in Großbritannien – veräußert werden müssen. Der Abschluss dieser Veräußerung soll nun bevorstehen.