Wohin mit Pappkartons und Papier? : Stadt Grevenbroich bleibt bei dreiwöchiger Leerung

Grevenbroich Die Stadt plant für die blaue Tonne keine Änderung des dreiwöchigen Leerungs-Rhythmus. In Jüchen wird die Altpapier-Tonne mittlerweile alle zwei Wochen geleert. Wo Grevenbroicher Papier und Kartons los werden können, wenn die blaue Tonne nicht ausreicht.

(cso-) In der Nachbarstadt Jüchen wird die Altpapier-Tonne neuerdings alle zwei Wochen geleert. In Grevenbroich bleibt es beim dreiwöchigen Rhythmus, eine Änderung ist laut Stadtsprecher Lukas Maaßen nicht geplant. Beschwerden von Bürgern zum Abfuhr-Rhythmus gebe es nicht, betont er. Wohl aber gibt es Wünsche nach häufigerer Leerung auch in Grevenbroich – etwa von Sandra Jentsch, die die Kleinanlieferstelle des Kreises auf der Deponie in Neuenhausen ansteuerte, um Pappkartons zu entsorgen. Dort können haushaltsübliche Mengen an Altpapier und Kartons kostenlos abgegeben werden. Ein nützliches Angebot, denn Altpapier-Container, wie sie etwa in Neuss an vielen Stellen stehen und kurze Wege ermöglichen, gibt es in Grevenbroich nicht.