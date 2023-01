Gastronomie in Grevenbroich Neues Schloss-Restaurant hängt „in der Schwebe“

Fast genau zwei Jahre ist es her, als die Nachricht von der Schließung des beliebten Restaurants „Evita im Alten Schloss“ Kostenpflichtiger Inhalt eine Welle der Empörung in Kostenpflichtiger Inhalt Grevenbroich ausgelöst hat. Die gut laufende Familien-Gastronomie mit italienischer Küche sollte weichen für ein neues Restaurant im Keller des Grevenbroicher Wahrzeichens. Für ein Restaurant, dessen Eröffnung ursprünglich für den Herbst 2021 angekündigt war, dann aber immer weiter nach hinten geschoben wurde – bis gar kein neuer Termin mehr genannt wurde. Bis jetzt ist aus dem neuen Restaurant nichts geworden: Kein frisches Bier, keine Küche, Unkraut im Biergarten. Während Familie Urbanczyk längst ein neues „Evita“ am Golfplatz Hummelbachaue in Neuss eröffnet hat, sind die Pforten ihres früheren Domizils in Grevenbroich noch immer geschlossen. Rein äußerlich betrachtet deutet inzwischen nichts mehr darauf hin, dass dort über viele Jahre hinweg Gäste bewirtet wurden.