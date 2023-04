Altes Schloss in Grevenbroich Neue Pächter fürs Schloss-Restaurant

Ab Montag hat das Restaurant im Alten Schloss neue Pächter: Svetislav Rajcevic und Andjelka Minokovic haben am Freitag den Pachtvertrag für Gewölbekeller, Biergarten und Säle unterzeichnet. Das aus Serbien stammende Paar will künftig eine internationale Küche in der städtischen Immobilie anbieten – „zu ganz normalen Preisen“, wie die beiden Meerbuscher betonen. Der Biergartenbetrieb soll voraussichtlich Mitte Mai starten, ab dem 15. Juni soll dann auch das Restaurant öffnen. Noch ist die Küche nicht eingebaut worden.