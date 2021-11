Grevenbroich beteiligte sich am Weltdiabetes-Tag. : Altes Rathaus in Blau illuminiert

Wie viele andere Gebäude auf der Welt wurde das Alte Rathaus anlässlich des Weltdiabetes-Tages blau angestrahlt. Foto: Wolfgang Walter

Grevenbroich Das Grevenbroicher Rathaus erstrahlte ganz in Blau. Die Illumination zum weltweiten Weltdiabetes-Tag soll dazu anregen, sich intensiver mit der Krankheit zu befassen.

Ganz in Blau wurde das Grevenbroicher Rathaus am Vorabend des Weltdiabetes Tag getaucht. Dies sollte – wie Oswald Gröger von der Diabetes-Selbsthilfe-Gruppe des Rhein-Kreises Neuss erklärte – ein Hoffnungszeichen für Menschen mit Diabetes sein. Weltweit wurden Denkmäler und Rathäuser blau angeleuchtet – wie in Grevenbroich und Dormagen.

„Die Lichtinstallation soll anregen, sich mit Diabetes zu beschäftigen“, erläuterte Gröger. Blau sei der Himmel, der alle Nationen vereine, und blau sei auch die Farbe der Vereinten Nationen, denn der Weltdiabetes-Tag ist eine weltweite Aktion. Stellvertretender Bürgermeister Edmund Feuster drückte am Samstag, 17 Uhr, den roten Knopf und freute sich, „dass unser kleines Rathaus sich neben vielen berühmten Gebäuden einreiht“. Die vor 30 Jahren gegründete Diabetes-Selbsthilfegruppe leiste hervorragende Arbeit. Schließlich steige die Zahl der Diabetes-Patienten, und die Aufklärung sei so wichtig, dass Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale Diabetes Federation (IDF) die Aktion „Leuchtfeuer der Hoffnung“ initiierten.