Corona-Krise : Altenheime: Besuche nicht mehr erlaubt

Grevenbroich Sie gehören schon allein wegen ihres Alters zu den gefährdeten Personengruppen in der Corona-Krise – die Bewohner der Seniorenzentren. In den vergangenen Tagen wurden die Zugangsbeschränkungen nochmals zum Schutz der Menschen verschärft.

Galt etwa im Haus St. Martinus der St. Augustinus-Gruppe in Wevelinghoven noch die „Vier-mal-eins-Regel“ – ein Bewohner durfte maximal einen engsten Angehörigen am Tag für eine Stunde im eigenenZimmer empfangen –, so setzt der aktuelle Landes-Erlass engste Grenzen. Besuche sind in allen Seniorenzentren fast nur noch für medizinische Versorgung und Pflege möglich. Ausnahmen gibt es etwa – unter Schutzmaßnahmen – für engste Angehörige von sterbenden Menschen.

Corona-Infektionen wie bei Bewohnern und Mitarbeitern im St. Hubertusstift in Neuss wurden für Grevenbroicher Heime bislang nicht gemeldet. Aber auch hier verändert sich der Alltag, können Senioren ihre Lieben nicht mehr empfangen. Die Mitarbeiter beispielsweise im Haus St. Martinus sorgen mit Alternativangeboten für Abwechslung. Das Bewegungstraining findet nicht mehr in einer größeren Gruppe, sondern in vier Kleingruppen hintereinander statt. Zwischen den Senioren bleiben Stühle frei. „Das ist schon eine Umstellung, auch weil wir so viel Abstand voneinander halten müssen“, sagt Betreuungsassistentin Manuela Surlemont. Sing-Runden gibt es und Gottesdienste per Fernsehübertragung. Auch Spazierengehen bleibt im Programm. „Statt vor die Tür gehen wir jetzt halt in unseren Innenhof und auf die Terrassen. Wir machen mit Sicherheit das Beste aus der Situation“, sagt Einrichtungsleiterin Nadja Pienkowski. Auch der Kontakt zu Angehörigen muss nicht abreißen. „Wir bieten zum Beispiel Videogespräche via Skype.“