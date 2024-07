Public Viewing in Grevenbroich EM-Spiel „Deutschland gegen Spanien“ auf Großbildleinwand in der Alten Feuerwache

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (GfWS) sowie der Verein „Vollgas Veranstaltungen“ weisen noch einmal auf das Public-Viewing-Angebot in der Alten Feuerwache hin: Diesen Freitag, 18 Uhr, wird dort auch die Viertelfinal-Partie „Deutschland gegen Spanien“ auf einer Großbildleinwand übertragen. Einlass ist ab 17 Uhr. Das Spiel wird von vielen Fans mit Spannung erwartet. Eintrittskarten fürs „Rudelgucken“ an der Schloßstraße 12 gibt’s zu je drei Euro auch an der Tageskasse. In der Regel wird nur etwa die Hälfte des verfügbaren Karten-Kontingents vorab online verkauft. Fußballfans haben also gute Chancen, diesen Freitag auch spontan in den Saal der Alten Feuerwache zu kommen.