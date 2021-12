Weihnachts-Aktion vom 17. bis 19. Dezember : Team der Alten Feuerwache verwandelt Finlay-Park in Lichtermeer

Grevenbroich Mehr als 70 Farbstrahler, 50 Meter Lichterkette, 30 Meter Eisregen, mehrere Feuerkelche und Aktionen: Mit dem Projekt „Winterlichter“ gibt es in der Woche vor Weihnachten erstmalig eine Illumination rund um den Finlay-Park und die Alte Feuerwache.

Eingebettet wird die Illumination in einen kleinen Weihnachtsmarkt direkt an der Alten Feuerwache. In gemütlicher Atmosphäre können sich die Besucher an Feuerkelchen aufwärmen und sich bei einem heißen Getränk auf das Fest einstimmen. Süße Köstlichkeiten wie Crepes, Waffeln und Poffertjes sorgen für die passende Verpflegung.