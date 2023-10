Alte Bahnübergänge in Grevenbroich Als flüchtende Bankräuber in der Stadt keine Chance hatten

Sie hießen „Glück-auf-Schranken“. Weil man Glück haben musste, sie mal offen zu erwischen, um über die Rheydter Straße in die Stadt oder ihr aus heraus fahren zu können. Mit diesem Problem machte der Elsbachtunnel ein für alle Mal Schluss. Überhaupt verschwand vor der Landesgartenschau 1995 ein Großteil der nervigen Bahnübergänge in der Innenstadt. Es wurden Unter- und Überführungen gebaut, um einen schnellen Weg in die City zu ermöglichen.