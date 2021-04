Brauchtum in Grevenbroich : Altarkerze aus Kevelaer erinnert an zwei Präsides des Bezirksverbandes

Altarkerze aus Kevelaer erinnert an zwei Präsides des Bezirksverbandes

Brauchtum in Grevenbroich

Brudermeister Robert Hoppe (l.) mit Jürgen Burbach (Mitte) und Hans Wagner in der Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt. Foto: Bruderschaft Gindorf

Gindorf Auf besondere Weise gedachten jetzt die Mitglieder der Gindorfer Sebastianus-Bruderschaft ihrem jüngst verstorbenen Ehrenpräses Pfarrer Harrie de Zwart. In der Gustorfer Pfarrkirche widmeten sie ihm und seinem im März verstorbenen Nachfolger im Präsesamt des Bezirksverbandes Grevenbroich, Pastor Heinz Theo Lorenz aus Neukirchen, eine Altarkerze aus Kevelaer.

Bevor die Schützen die Kerze von Pfarrer Georg Breu segnen ließen und dann an der Osterkerze entzündeten, unterstrich Brudermeister Robert Hoppe auch in seiner Funktion als Grevenbroicher Bezirksbundesmeister noch einmal das Jahrzehnte lange engagierte Wirken der beiden Geistlichen. Dabei würdigte er Harrie de Zwart und Heinz Theo Lorenz nicht nur als seelsorgerische Begleiter in ihren Heimatpfarren. Auch zu den Bruderschafts-Schützen aus Aldenhoven, Garzweiler, Gindorf, Hemmerden, Neuenhausen, Neurath, Steinforth-Rubbelrath und Wevelinghoven hätten die beiden Pfarrer stets ein besonderes Freundschafts- und Vertrauensverhältnis gehabt.