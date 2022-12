Pläne der Dorfgemeinschaft „Allrath aktiv“ Dorftrödelmarkt und neue Beleuchtung für Grillhütte

Zurzeit werde die Hütte von einer Sammlung ganz unterschiedlicher Lampen erhellt, zudem „haben wir dort ein leichtes Kabelchaos“. Gedacht ist an ein neues Konzept mit LED-Leuchten. „Allrath aktiv“ hat aber auch den Weg zur Hütte im Blick. „Er ist nicht beleuchtet, mancher Besucher fühlt sich im Dunkeln unsicher“, weiß Hassels. Zudem könne wegen des fehlenden Lichts auf dem unbefestigten Weg bei Regen leicht in eine Pfütze getreten werden. Nun will die Dorfgemeinschaft Peitschenmasten mit LED aufstellen, um für Licht auf dem Weg und Teilen des Platzes zu sorgen. „Die gebrauchten Masten liegen schon bereit, Kabel müssen noch gezogen werden.“ Darüber hinaus will die Dorfgemeinschaft bei Mietanfragen darauf achten, „dass an einem Wochenende die Grillhütte lediglich an einem der beiden Tage belegt ist, um Anwohner nicht zu sehr zu belasten“, sagt Hassels.