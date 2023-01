Baustelle in Grevenbroich Ampel-Regelung für den Aldi-Parkplatz

Die Arbeiten an der neuen Trinkwasser-Transportleitung verlaufen laut NEW nach Plan. Am Sodbach wurde die neue Leitung bis zum Einbindepunkt verlegt. Dort wird nun der Rohrgraben verfüllt und die Oberfläche wiederhergestellt. Im Anschluss soll der Fußweg zum Schulzentrum über den verfüllten Rohrgraben geführt werden. Der zweite Teil des Grabens – etwa 20 Meter an der Bergheimer Straße – könne dann geschachtet werden, so die NEW-Sprecherin.