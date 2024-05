Alarm in Grevenbroich Weißer Nebel dringt aus Sparkasse und löst Feuerwehr-Einsatz aus

Wenn die Feuerwehr in aller Frühe zu einem Kreditinstitut alarmiert wird, liegt die Vermutung nahe, dass mal wieder Geldautomaten-Sprenger am Werk waren und großen Schaden angerichtet haben. Diesmal aber gestaltete sich die Lage an der Schubertstraße in Kapellen anders: Die Feuerwehr wurde am Montag um kurz nach 5 Uhr morgens zur dortigen Sparkassen-Filiale gerufen, aus der Rauch drang – aus zunächst unklarer Quelle. Sofort rückten die hauptamtlichen Kräfte aus der Stadtmitte an, dazu die ehrenamtlichen Löscheinheiten aus Kapellen und Wevelinghoven.